Las grabaciones de MasterChef Celebrity ya terminaron y hubo una gran fiesta, luego de la cual, Maxi López viajó a Europa.

Así fue que el exfutbolista se reencontró con Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando, recién nacido.

El reencuentro de Maxi López con su familia en Suiza: las esperadas fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

Antes de volver hacia Buenos Aires, Maxi López publicó fotos de su estadía con su familia en Suiza.

El reencuentro de Maxi López con su familia en Suiza: las esperadas fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

LAS FOTOS DE MAXI CON SU FAMILIA EN SUIZA

El reencuentro contó con mucho tiempo para pasear, según reflejó Maxi López en sus redes sociales.

El reencuentro de Maxi López con su familia en Suiza: las esperadas fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

En el álbum publicado, se puede ver a la familia disfrutando de distintos paisajes suizos, caminatas por algunas bahías y corredores de la ciudad en que tienen su hogar.

El reencuentro de Maxi López con su familia en Suiza: las esperadas fotos | Créditos: Instagram @officialmaxilopez

En el posteo, Maxi escribió: “Unos días de descanso con mi familia en Suiza. Los amo”. A ello, Daniela respondió: “Ya te extrañamos mucho”.