Recién llegado a la Argentina desde Suiza, Maxi López fue abordado por la prensa en el aeropuerto y sorprendió con su reacción cuando le consultaron por los rumores de casamiento de su exesposa, Wanda Nara, con Martín Migueles.
Según trascendió publicaron en redes, el empresario le habría pedido matrimonio a la mediática durante sus vacaciones en Italia, lo que generó una ola de especulaciones sobre una posible boda.
La reacción de Maxi López ante los rumores de casamiento de Wanda Nara con Martín Migueles:
“Parece que Wanda se casa, ¿te dijo algo?”, le preguntó un notero de América TV al exfutbolista. Con aparente sorpresa, Maxi respondió entre risas: “¡Qué lindo! ¿En serio?”.
“Ella hizo un posteo que decía ‘¿nos casamos?’”, le contextualizó el cronista.
Con humor, y luego de eludir consultas sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, Maxi López comentó: “Cuántas noticias lindas. Recién llego y ya me entero de todo esto”.
Pero su respuesta más picante llegó cuando otro notero le preguntó qué le diría a Migueles, teniendo en cuenta su pasado matrimonio con Wanda Nara, con quien tuvo a sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.
Con picardía, el exdelantero cerró: “No le diría nada. Es una experiencia que tiene que vivir él. Seguramente se van a divertir”.