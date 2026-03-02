Finalizados sus compromisos en MasterChef Celebrity, Maxi López tomó un avión rumbo a Suiza para reencontrarse con su esposa, Daniela Christiansson, y sus dos hijos, Elle y Lando.

Mientras disfruta a pleno de sus pequeños y de la tierra natal de su pareja, antes de mudarse todos juntos a la Argentina, el exfutbolista enterneció Instagram con un dulce mensaje dedicado a su bebé.

“Felices dos meses, Landito bebé. Te amamos mucho”, escribió Maxi en una foto que compartió en sus redes, en la que se lo ve con sus hijos menores a upa.

A LANDO LÓPEZ LE TOCÓ IR AL DOCTOR

En esa misma línea, López mostró cuánto creció el pequeño y también su paso por el médico.

“Hoy, primeras vacunas”, contó junto a una tierna imagen de Daniela con Lando, donde el bebé se luce sonriente.