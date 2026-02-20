Desde que Maxi López llegó a la Argentina para participar de MasterChef Celebrity, se convirtió en uno de los personajes más comentados del año. Y Moria Casán también habló de él.

Incursionando en el mundo del espectáculo, el exfutbolista pasó por el odontólogo para renovar su sonrisa, y el radical cambio estético de López no escapó a la lengua karateca de la One en La Mañana con Moria.

Todo comenzó cuando María Fernanda Callejón deslizó: “Ayer Maxi López confirmó que Wanda volvió con el ex (Martín Migueles)”.

Fiel a su estilo, la diva reaccionó con ironía: “Ay, Maxi López confirma los chabones que tiene la ex, qué tesoro”.

Moria Casán opinó sin filtro sobre la nueva dentadura de Maxi López (captura de eltrece)

MORIA CASÁN OPINÓ DE LA NUEVA DENTADURA DE MAXI LÓPEZ: “NO PUEDE CERRAR LA BOCA”

Pero el momento más filoso llegó segundos después, cuando Moria apuntó directamente contra el nuevo look del ex de Wanda Nara. “Se puso dientes nuevos, no le cierra bien la boca. Le cambió toda la dentadura”, disparó sin previo aviso.

Entre risas en el estudio, la diva remató: “Lo veo raro, pero lo veo poco”.