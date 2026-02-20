Tras el escándalo, Cinthia Fernández volvió a La Mañana con Moria y una vez más dieron que hablar en televisión. La panelista habló en Puro Show del regreso de la panelista a su programa después del fuerte cruce en redes sociales.

Así es, la mañana en eltrece arrancó con un clima que se podía palpar en el aire, los pasillos vibraron desde temprano con este cara a cara tras el ida y vuelta que sacudió el mundo digital y puso en vilo a toda la tele.

El equipo técnico, los productores y hasta los maquilladores estaban atentos a cada movimiento: “La vi maquillándose”, comentaron por el pasillo. Ya en el sector de maquillaje y peinado, el cronista encontró a la panelista, quien dijo: “Yo estoy tranquila, siempre estuve muy tranquila, decir la verdad no es estar nerviosa ni sacar. La falta de respeto no la tolero. Y como no me callo y no soy un obsecuente, nada, las digo”.

Cinthia Fernández habló en su vuelta a La Mañana con Moria después de su tenso cruce (Foto: captura de eltrece).

“¿Se entenderán o tendrás la cartera preparada en la silla de al lado?”, le consutó Walter Leiva y Cinthia fue tajante: “Si me tengo que ir porque las reglas de un laburo son así, me iré. Pero me voy con la frente bien en alto. Porque yo no comparto que me falten al respeto”.

LA PALABRA DE MORIA CASÁN SOBRE SU CRUCE CON CINTHIA FERNÁNDEZ EN REDES SOCIALES

Moria Casán habló en el programa de Pampito y Matías Vázquez de la vuelta de Cinthia Fernández tras la polémica y fue contundente: “A mí no me movió la aguja en nada, no sentó como un picanteo ni nada. Lo que me diga esa persona me da igual, más que vaselina".

La conductora fue categórica con la panelista tras su regreso (Fotos: capturas de eltrece).

“¿Hubo una reunión?" , indagó Pampito y la conductora aclaró: “Cero, para mí es un show, yo terminé el otro día y la señora vino hoy y nada, para ustedes será fuerte, a mí no me mueve un pelo”.

Cuando le consultaron si la producción le preguntó por la presencia de Cinthia, Moria fue contundente: “A mí me preguntan si a mí me molestaba la presencia de la señora y yo dije ‘de ninguna manera, por mí decidan ustedes, a mí no me molesta nada’”.

Moria Casán habló en Puro Show del regreso de Cinthia Fernández a su programa después del tenso cruce en redes sociales (Foto: captura de eltrece).

