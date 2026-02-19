El conflicto entre Cinthia Fernández y Moria Casán sumó un capítulo inesperado cuando Graciela Alfano decidió meterse de lleno con una fuerte denuncia pública.

Todo estalló luego de que Cinthia quedara en el centro de la escena tras un tenso ida y vuelta con la conductora de La Mañana con Moria, donde trabaja como panelista. En ese contexto, Alfano utilizó respondió la noticia que salió en la cuenta oficial de Instagram de Ciudad Magazine para lanzar un contundente descargo.

“Podrías pedir disculpas por haber mentido al decir que te había encerrado en un camarín del Bailando y te pegué. Te hiciste eco de la calumnia de los militares y me insultaste en la cara”, escribió Alfano, sin filtros.

Foto: Captura de Instagram (@ciudad_magazine) Por: Fabiana Lopez

Pero no se quedó ahí. En el mismo mensaje, la exvedette redobló la apuesta y fue letal: “Mentiste y nunca pediste disculpas ni corregiste tus declaraciones. Se deja atrás el pasado cuando se cierran las mentiras y los insultos”.

Con estas palabras, la exjurado volvió a poner sobre la mesa una vieja polémica que parecía superada y dejó en claro que, lejos de dar vuelta la página, todavía espera una rectificación pública.

Graciela Alfano: “Podrías pedir disculpas por haber mentido al decir que te había encerrado en un camarín del Bailando y te pegué“.

LA EXIGENCIA SIN FILTRO DE MORIA CASÁN A CINTHIA FERNÁNDEZ QUE DESATÓ OTRO ESCÁNDALO

El enfrentamiento entre Moria Casán y Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo. En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, la conductora de La Mañana con Moria no esquivó el conflicto con su panelista y respondió sin anestesia cuando le preguntaron si la esperaba nuevamente en el estudio.

Lejos de mostrarse afectada, Moria fue tajante: “Yo no tengo ningún problema con nadie. Si mañana viene, encantada. Si ella acepta las reglas del show, encantada. Es un problema de producción o del canal. No sé, ella cambia mucho las fechas porque tiene muchas cosas. Tiene hijas, tiene marido, tiene todo”, comenzó diciendo Moria.

Consultada por los supuestos ataques en redes, la One minimizó cualquier provocación: “¿Cómo me va a bardear una persona que pone fotos o hace un chiste de la cárcel. Con eso a mí no me agarrás. Mamita, ubicate. Es muy vintage esta piba para pelear”, lanzó.

Foto: Captura (América)

Pero lo más explosivo llegó cuando Moria reveló qué pide para que Cinthia vuelva al programa: “Yo mañana exijo una cosa: que venga desparasitada. Desparasitada contra bichos, contra garrapatas y contra mosquitos. Para evitar toxicidad”, cerró, picante.

¡Tremendo!