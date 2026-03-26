Las sábanas suelen perder suavidad con el paso del tiempo. Aunque se laven con regularidad, muchas telas terminan quedando ásperas, rígidas o con una sensación poco agradable al tacto. Esto ocurre, en gran parte, por la acumulación de residuos del jabón en polvo, suavizante y minerales del agua.

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Frente a este problema, muchas personas recurren a más suavizante para intentar mejorar la textura de las telas. Sin embargo, especialistas en limpieza del hogar advierten que este producto puede generar el efecto contrario, ya que deja una película sobre las fibras que, con el tiempo, termina endureciendo el tejido.

Tener sábanas suaves y limpias ayuda a dormir y descansar mejor. Foto: IA (imagen ilustrativa)

Por eso, cada vez más personas están probando un nuevo truco casero, simple y rendidor que se hace durante el lavado y que utiliza un ingrediente que casi todos tienen en casa: el vinagre blanco. Usado de la forma correcta, ayuda a recuperar la suavidad natural de las sábanas sin dañar la tela.

El truco del vinagre para dejar las sábanas suaves otra vez

El vinagre blanco funciona como un limpiador natural que ayuda a eliminar los restos de jabón y suavizante que quedan atrapados entre las fibras de la tela. Al remover esa acumulación, las sábanas vuelven a sentirse más suaves y livianas.

Además, este ingrediente también ayuda a neutralizar olores y a mantener los colores más brillantes, algo que puede notarse especialmente en prendas que se lavan con frecuencia, como la ropa de cama. Para aplicarlo en el lavado, se recomienda seguir estos pasos:

Agregar media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante del lavarropas.

Usar el jabón en polvo habitual , pero sin sumar suavizante.

Lavar las sábanas con el programa normal de algodón .

Dejar que el ciclo termine y secarlas como de costumbre.

Es fundamental no abusar del jabón en polvo ni del suavizante cuando se lava la ropa blanca y sábanas. Foto: IA (imagen ilustrativa)

Otra alternativa es hacer un lavado más profundo cuando las sábanas están muy rígidas: en ese caso se puede usar media taza de vinagre junto con una taza de bicarbonato de sodio durante el lavado.

Por qué el suavizante puede arruinar la suavidad de las telas

Aunque muchas personas lo usan para mejorar el tacto de la ropa, el suavizante funciona recubriendo las fibras con una capa similar a una película cerosa. Esa capa puede dar una sensación suave al principio, pero con el tiempo genera acumulación.

Cuando esa película se acumula en exceso, las telas pierden capacidad de absorción y transpirabilidad. En prendas como toallas o sábanas, esto puede provocar que la tela se sienta pesada o menos fresca.

El vinagre blanco, en cambio, actúa de forma opuesta: ayuda a eliminar esos residuos y permite que las fibras recuperen su textura natural. Por eso se utiliza desde hace años como un recurso casero para mejorar el lavado de ropa.

Además, una preocupación común es el olor. Sin embargo, al finalizar el ciclo de lavado el aroma a vinagre desaparece completamente, ya que se evapora durante el enjuague y el secado.

Otros consejos para que las sábanas duren más tiempo

Además del truco del vinagre blanco, hay algunas prácticas simples que ayudan a mantener las sábanas suaves y en buen estado durante más tiempo. Entre las recomendaciones más habituales se destacan:

Elegir sábanas de algodón , que respiran mejor que las telas sintéticas.

Evitar el exceso de jabón en pol o en cada lavado.

Secarlas al aire siempre que sea posible.

Guardarlas solo cuando estén completamente secas.

También es importante recordar que la suavidad no depende únicamente de la cantidad de hilos que tenga la tela. En muchos casos, la forma en que están tejidos los hilos influye más que el número en sí.