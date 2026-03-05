Al día siguiente de que Wanda Nara hiciera público en Instagram que su flamante novio, Martín Migueles, le pidió casamiento en Italia, Moria Casán lanzó una picante teoría en La Mañana con Moria, teniendo en cuenta que la semana próxima la mediática quedará legalmente divorciada de Mauro Icardi.

“Hacía dos días que no aparecía”, lanzó la One con ironía al ver la foto que Wanda compartió junto a Migueles en Italia.

Wanda Nara y la propuesta de matrimonio de Martín Migueles . Foto: Instagram martin_migueles

Con información en su poder, la panelista Nazarena Di Serio sumó otro dato al debate: “Ayer a la tarde la China Suárez subió una historia con Mauro Icardi y en la mano se ve una alianza”.

Haciéndole honor a su famosa “lengua karateka”, Moria redobló la apuesta y comentó con sarcasmo: “Wanda subió una foto tirando las cosas que tenía con Icardi. Esta mujer produce hasta la basura”.

Acto seguido, la panelista contó qué le comentó el futbolista a su novia en redes sociales: “Todo está más cerca de lo que parece”.

La picante teoría de Moria Casán sobre el casamiento de Wanda Nara con Migueles (captura de eltrece)

En ese contexto, Gustavo Méndez aportó información sobre el divorcio entre Icardi y Nara y la posibilidad de un nuevo casamiento para el delantero: “Tenemos fecha. El jueves 12 a las 00 horas de Italia, Mauro Icardi se puede casar con la China Suárez”.

Ante esa explosiva versión, Moria Casán lanzó su teoría sobre el pedido de casamiento que recibió Wanda. “Si se puede casar a la 1 de la mañana, Wanda, cuando falte un minuto, se está casando. Te lo firmo ante escribano, porque quiere ganarle”, disparó sin filtros.

Más picante todavía, la diva también se rió de la forma en que se conoció la propuesta de matrimonio en redes sociales, que consistió en un simple mensaje: “¿Te querés casar conmigo?”.