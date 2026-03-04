La China Suárez recibió en Estambul, Turquía, a sus hijos Amancio y Magnolia Vicuña. Con los pequeños y Mauro Icardi compartieron una salida a orillas del Bósforo. En las fotos que posteó el futbolista llamó la atención la frase en italiano que usó: “Tutto è più vicino di quanto sembri”/“Todo está más cerca de lo que parece”, a días de la audiencia en Milán con su ex Wanda Nara, que actualmente está en esa ciudad con Martín Migueles.

En varias de las imágenes se los ve muy románticos a la China y a Mauro, mientras en otra compartida por la actriz se ve a sus hijos frente al mar.

El mensaje en italiano, a semanas de la audiencia de divorcio, fue interpretado como una advertencia directa para Wanda Nara, quien está en su casa de Lago di Como con su novio entrenador.

Mauro Icardi y la misteriosa frase en italiano

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram mauroicardi

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram mauroicardi





China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram mauroicardi





Amancio y Magnolia Vicuña. Foto: Instagram sangrejaponesa





Mauro Icardi. Foto: Instagram mauroicardi

Wanda Nara: movimientos millonarios y comentarios filosos

Mientras tanto, Wanda Nara también dio que hablar. En medio de la guerra mediática con su ex, la empresaria realizó un movimiento clave para esquivar una multa de 100 millones de dólares.

Martín Migueles y Wanda Nara en Milán. Foto: Instagram

Por si fuera poco, Maxi López se sumó al escándalo con un comentario pícaro dirigido a Wanda durante una emisión de MasterChef, recordándole sus inicios con Icardi y echando más leña al fuego en esta historia que parece no tener fin.