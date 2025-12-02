Instalada en Turquía junto a Mauro Icardi, la China Suárez continúa mostrando cómo es su nueva vida familiar. La actriz sorprendió a Magnolia y Amancio con un gesto que se volvió viral: una impactante decoración navideña que emocionó a los pequeños.

Los hijos de la actriz, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, viajaron a Estambul tras pasar varias semanas en Argentina.

Apenas arribaron, se encontraron con un ambiente festivo que transformó por completo su hogar. La propia China compartió el momento en sus redes sociales y dejó ver la reacción de los chicos ante la sorpresa.

“¡Sorpresa! Bienvenidos amores de mi vida”, escribió la actriz junto a un video donde se observa la entrada de la casa decorada con dos adornos gigantes.

El paisaje navideño continúa puertas adentro: un árbol monumental en el living, guirnaldas, luces, moños rojos, ciervos, Papá Noel en distintos tamaños y cada rincón intervenido con detalles temáticos.

Fotos: Instagram (@sangrejaponesa)

LA SORPRESA DE LA CHINA SUÁREZ A SUS HIJOS

La primera reacción quedó registrada en cámara. Magnolia, al ver el árbol y los adornos, corrió a abrazar a su mamá y expresó un tierno: “Me encanta”. Amancio, por su parte, quedó maravillado con cada detalle y recorrió el living observando minuciosamente la decoración.

Visiblemente conmovida por la reacción de sus hijos, Suárez compartió otro mensaje que dejó ver su costado más maternal.

“Desde que llegaron, no paran de decirnos ‘gracias, gracias’. Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre”, expresó en una historia posterior.