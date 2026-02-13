El clima en MasterChef se habría vuelto explosivo tras la grabación de un episodio que dejó a todos hablando. Según revelaron en el programa Sálvese Quién Pueda, la presencia de Migue Granados como conductor invitado y la participación de Mica Viciconte junto a Maxi López desataron un verdadero escándalo en el set de Telefe.

Es que los jurados invitaron a ex-participantes para ayudar a los actuales. Maxi habría pedido la asistencia de la campeona y la reacción de Wanda Nara no tardó en llegar: “Cuando Wanda ve que se le acerca Mica y cómo se le acerca, se enoja en serio. Caliente como picaporte de sauna”, describió Martín Salwe.

Wanda Nara y Maxi López en Masterchef (Foto: captura de Telefé).

Según el relato, Wanda Nara rompió la cuarta pared, miró al jefe de piso y lanzó: “Que no se acerque, ¿eh?”. La actitud sorprendió a todos y dejó en claro que la relación entre Wanda y Mica estaría lejos de ser cordial. “Se la veía con cara de culo”, agregaron, y deslizaron que los celos de Wanda por la cercanía entre Mica y Maxi fueron el detonante.

EL COMENTARIO DE MIGUE GRANADOS QUE INCOMODÓ A WANDA NARA

Todo comenzó cuando Migue Granados tomó la posta como conductor del reality. En medio de la grabación, habría lanzado una broma filosa dirigida a Wanda Nara: “Vengo a conducir MasterChef, pero no tengo que hacer nada porque vos no hacés nada como conductora”.

El comentario, aunque fue en tono de chiste, no le habría caído nada bien a la mediática y su reacción habría sido inmediata, conforme a lo que reveló Majo Martino en SQP: “Se sacó la cucaracha y le dijo: ‘Pará un poco, porque si no te doy una trompada’”.

El ambiente se puso tenso según la panelista y hasta el jurado habría intervenido para defender el formato del programa: “Pará, es nuestro trabajo”, visiblemente molestos frente a todos los presentes.

