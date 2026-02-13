Este jueves en MasterChef Celebrity Wanda Nara inauguró la “gala del terror” en la que la producción acondicionó el mercado para que los participantes elijan sus ingredientes en la más absoluta de las oscuridades, el escenario perfecto para que Sofía “La Reini” Gonet haga (y diga) de las suyas con Maxi López.

La ex de Homero Pettinato llegó a su estación de trabajo con un espectacular disfraz de vampira, que incluía ojos rojos inyectados en sangre y hasta un poco de hemoglobina cayéndose por la comisura de sus labios.

Wanda Nara., La Reini y Germán Martitegui en MasterChef (Foto: captura Telefe)

El resto de los participantes se deshicieron en elogios para con La Reini, aunque Wanda Nara le tuvo que aclarar que “la noche del horror” no tenía nada que ver con ir disfrazada. “No estamos festejando Halloween”, le explicó.

LA REINI LE HIZO PASAR UN INCÓMODO MOMENTO A MAXI LÓPEZ Y A WANDA NARA

“Te queda muy bien! ¡Estás hermosa! Pero vos hasta de monstruo sos divina”, reconoció la conductora, mientras que Maxi López le lanzaba un elogio inesperado: “Ese vampirito que me cuide”.

Ante semejante comentario, Wanda no tuvo más remedio que “remarla” y le aconsejó a La Reini: “¡Chupale la sangre, vampira!”. “¡Ya pasó eso! ¿No, por favor!”, se atajó él, irónicamente, en referencia a los millones que perdió en su separación de Wanda. “Ya le han chupado mucho la sangre a Maxi. Yo no voy a meterme”, dijo La Reini en un corte de edición.

Wanda Nara., La Reini y Maxi López en MasterChef (Foto: captura Telefe)

Pero no quedó ahí la cosa ya que, al salir de una situación pesadillesca en el “#mercado del horror”, la Reini amenazó con denunciar a todos. “Quiero denunciar a Telefe. Quiero denunciar a Wanda, y me quiero ir… Y quiero denunciar a Maxi así también le puedo sacar plata como hicieron todos hasta ahora. Y me quiero ir y no volver nunca más”, cerró ella en otro corte de edición.

