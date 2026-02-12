La historia entre Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de una entrevista para Infobae en la que la influencer y participante de MasterChef decidió hablar sin filtros sobre su relación.

Entre confesiones íntimas, autocríticas y humor ácido, Gonet reconoció que el vínculo estuvo atravesado por conflictos intensos y dejó en claro que, pese a la separación, todavía no logra soltar del todo.

La pareja había blanqueado su romance a comienzos del año pasado, pero en julio anunciaron la ruptura. Desde entonces, los cruces indirectos y comentarios públicos mantuvieron viva la atención sobre Sofía Gonet y Homero Pettinato.

En su reciente paso por Casino Deluxe, el ciclo conducido por Emilia Attias, la Reini profundizó sobre esa etapa y sorprendió al revelar que incluso se hizo un tatuaje en homenaje a su ex.

Foto: Instagram.

SOFÍA GONET BRINDÓ DETALLES DE SU RELACIÓN CON HOMERO PETTINATO

Consultada sobre si había podido atravesar el duelo tras la ruptura, respondió con absoluta honestidad: “No, no le di ningún duelo”. Ante la repregunta directa de Attias —“¿No lo querés duelar? ¿No lo querés soltar?”—, la influencer fue tajante: “Ni loca”.

La frase sintetiza el estado actual del vínculo: una separación formal que no terminó de cerrarse en lo emocional.

Durante la charla también le preguntaron si volvería con Pettinato por dinero. Su respuesta fue contundente: “Cero”. Y añadió que, según su percepción, él siente lo mismo. “No le encontramos la vuelta y fuimos muy tóxicos. El contacto cero es imposible”, explicó.

En un tramo más introspectivo, Gonet hizo una fuerte autocrítica y se definió sin eufemismos: “Yo soy súper tóxica, soy extremadamente celosa”.

Luego profundizó sobre su manera de vincularse cuando se enamora: “Cuando estoy entusiasmada y me gusta alguien, es como que primero estás vos y después todo el resto del mundo. Después están mis amigos, mi vida, mi trabajo. Vos decime cómo es tu rutina y yo me acomodo a eso”.