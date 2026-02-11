En diciembre de 2025, el noviazgo de Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato llegó a un escandaloso final. Ambos hicieron públicos chats privados con fuertes acusaciones cruzadas que generaron polémica y preocupación en redes.

Con el paso de los meses, los dos evitaron volver a hablar directamente del otro. Sin embargo, en su paso por MasterChef Celebrity, La Reini lanzó una filosa indirecta que muchos interpretaron como un dardo directo a su ex.

En el marco de “la semana del terror”, los participantes debían adivinar con qué ingrediente elaborarían un plato tenebroso. Entre bromas y comentarios picantes, Wanda Nara y el jurado le dieron pie a una respuesta explosiva.

Captura de pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity.

La Reini habló de los bichos que se comió y fue letal con su ex Homero Pettinato

Wanda Nara: -¿Alguno sospecha qué hay en la caja?

La Reini: -Mi sospecha es que es una araña. Yo me desmayo en vivo.

Wanda: -¿Se comen las arañas?

La Reini: -Yo comí araña en Tailandia. Era algo peludo y feo. Pero no creo que acá haya una araña porque no creo que el jurado se coma la araña.

Wanda: -El jurado ha comido cada bicho...

Germán Martitegui: -¿Y la conductora?

Wanda: -La conductora más.

Damián Betular: -Alta bichera, la conductora.

Captura de pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity.

Minutos después, los participantes abrieron la caja y descubrieron que el misterioso ingrediente eran grillos y larvas de escarabajo.

Wanda: -Reini, comete uno.

La Reini: -¿Me lo como al grillo? Me he comido cosas peores. Yo me animo a todo.

Wanda: -Veo el terror en sus caras, no se asusten. Un bichito al año no hace daño... ¿Cuál es el bicho más raro que conoce La Reini?

La Reini: -Mi ex.

Wanda: -Pobre tu ex. Le mandamos un beso.

La Reini: -No puedo decir más nada porque me banean, pero comí serpiente, tarántula y un gusano gordo en Tailandia.

La frase generó risas en el estudio y rápidamente se viralizó en redes, donde muchos interpretaron el comentario como una indirecta sin filtro para Homero Pettinato.