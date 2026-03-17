Este domingo, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a los 4 participantes finalistas en otra de las últimas Galas de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, se conocieron a los finalistas del certamen.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Maxi López, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas y el Turco Husaín, llegaron al estudio listos para que uno de ellos cocinara allí por última vez, pero se enteraron de que los tiempos apremian en el reality de Telefe.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

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La consigna de la noche parecía sencilla, pero terminó siendo un verdadero desafío: los participantes debían replicar un rack de cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado de puré de edamame y reducción de aceto balsámico. El plato exigía precisión y técnica, y cualquier error podía costar caro.

A Maxi López le jugó una mala pasada la cocción del cordero. “Estaba sellado pero no cocido”, reconoció el exfutbolista, y el error quedó a la vista de todos. Donato de Santis destacó el sabor del puré, pero fue claro: “La cocción no entró como debería”. Damián Betular remarcó que “la grasa solo es rica si se dora”, y en el plato de Maxi la falta de cocción fue evidente. Germán Martitegui sumó: “La salsa es rica y está disociada, no se unieron y parece una vinagreta”.

Foto: captura Telefe

El turno del Turco Husaín no fue mejor. Presentó un cordero igual o más crudo que el de Maxi. Donato le señaló que “la grasa tendría que haber sido removida” y lamentó que la croute, aunque rica, no se haya integrado con la carne. Betular fue tajante: “El puré se salvó, eso es un milagro”, ya que en la estación del Turco parecía una sopa.

Tras la eliminación, Betular valoró que es la primera vez que dos deportistas llegan tan lejos en la competencia. Felicitó al Turco por su concentración y por haberse dedicado a estudiar cocina, mientras que Martitegui celebró su “papel de malo” para mantener la competencia sana.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

A Maxi López, los jurados le reconocieron su sensibilidad y el cariño que despertó en el público. “Todo el país tuvo el placer de conocerte más. Se habló mucho de vos y todo el país te quiere, quedate con eso”, le dijo Martitegui en una despedida emotiva.

Con la salida de Maxi y el Turco, la final de Masterchef Celebrity será, como informó hace unas semanas Rodrigo Lussich, entre Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet. Solo uno podrá levantar el trofeo en una definición que promete ser apasionante.

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TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los lunes o domingos, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes, Guillermo “Walas” Cidade, Esther Goris y Rusherking.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Romina “Momi” Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Leandro “Chino” Leunis, La Joaqui, Cachete Sierra y Evangelina Anderson, Marixa Balli, Emilia Attias, Maxi López y Claudio “Turco” Husaín.

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