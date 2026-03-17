Sofía “La Reini” Gonet volvió a quedar en el centro de la escena mediática y, fiel a su estilo sin filtro, soltó una frase que hizo estallar las redes y alimentó todo tipo de especulaciones sobre su vínculo con Germán Martitegui, uno de los jurados de MasterChef Celebrity, programa en el que ella es una de las finalistas.

Invitada al ciclo Fernet con Grego, la influencer no esquivó el tema y fue directo al hueso con una declaración que rápidamente se viralizó: “Para mí, Germán Martitegui está enamorado de mí”, lanzó entre risas, generando sorpresa y una catarata de comentarios.

Pero eso no fue todo. Sofía Gonet reveló que la relación con el chef no comenzó dentro del programa, sino mucho antes: “Lo conozco desde antes de grabar, siempre fui muy fanática de los lugares gastronómicos, entonces me conozco a todos”, contó, dejando en claro que su admiración por él viene de larga data.

Foto: Instagram (@sofiagonet)

En ese contexto, la joven también buscó despejar dudas sobre un posible trato preferencial: “Los conozco por fuera del programa, pero ellos al dar una devolución son objetivos”, explicó, aunque enseguida sumó un detalle que volvió a encender las versiones: “Pero sí es verdad que Germán es mucho más tranquilo en las formas conmigo que con otros”.

Lejos de mostrarse incómoda por los rumores de favoritismo, la influencer redobló la apuesta con humor: “A mí me divierte que digan que hay favoritismo, si es así estoy fascinada”, disparó, manteniendo su tono descontracturado.

Y como si fuera poco, cerró con una frase que dejó aún más tela para cortar: “Yo lo admiro mucho, creo que estamos enamorados platónicamente”, deslizó, sugiriendo que, más allá del juego y la ironía, existe una conexión especial con el chef, que en otras oportunidades ha protagonizado fuertes cruces con distintos participantes.

Así es la atípica casa de Germán Martitegui en una isla del Delta: ecológica, austera y sin electricidad | Créditos: CLARÍN

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SOFÍA GONET REVELÓ QUE JAMÁS TRABAJARÍA CON STEPHANIE DEMNER Y DIO A CONOCER EL POLÉMICO MOTIVO

Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- no se guardó nada y sorprendió con una confesión explosiva. Invitada al programa de streaming Patria y Familia, la participante de MasterChef Celebrity respondió sin filtro cuando le preguntaron con qué figura del medio no aceptaría compartir trabajo: Stephanie Demner.

“Con quién no trabajaría más de todas estas personas...”, atinó a decir, mientras miraba carteles con distintas fotos de figuras. Allí, al llegar a la imagen de la influencer no dudó en darla vuelta.

“La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30 mil seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”, detalló, sin filtro.

Foto: Captura de video de X (@YaninaLatorreTV)

“Entonces, yo ahora haría lo mismo. Diría ' si es con ella, a mí no me tenés’”, afirmó, dejando atónitos a los conductores y al resto del equipo que no salió de su asombro al escuchar estas palabras de la expareja de Homero Pettinato.

¡Tremendo!