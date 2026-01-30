Que siempre hay favoritos en los realities lo sabe todo el mundo, y en el caso de MasterChef Celebrity ahora para Adrián Pallares habría quedado en evidencia cuál es la persona protegida.

“Hay un rumor fuerte que hay una participante que es la favorita del jurado. Es la Reini”, soltó el conductor de Intrusos.

Sofía Gonet “fue al restaurante Martitegui y Germán sube las fotos de la Reini”, delató.

Los posteos de Germán Martitegui y la Reini.

Ahí justificó: “Muchos dicen que es la favorita a ganar el certamen, chicos”.

Germán Martitegui, el jurado más temido

Para respaldar sus dichos sobre La Reini, Pallares aseguró: “Tiene el favor de alguien que no lo tiene nadie. Nadie se quiere meter ahí porque le tienen miedo a Martitegui”.

El nuevo look rubio de Sofía Gonet, La Reini. (Foto: @sofiagonet)

“En el programa hay compañeros que dicen que es la favorita”, contó.

Sofía Gonet y Agustín Sierra.

Al final, Adrián Pallares reflexionó sobre el posteo de Germán Martitegui con Sofía Gonet: “Es raro. Sobre todo porque lo sube Martitegui, que no creo que necesite una foto para que la gente vaya a comer a su restaurante”.