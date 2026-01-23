Adrián Pallares sorprendió al contar al aire un episodio explosivo que vivió con Facundo Arana, cuando el actor lo llamó furioso en plena transmisión para reclamarle por una vieja historia ligada a Griselda Siciliani y los inicios de la ficción Farsantes.

“Facundo es de carácter. Un día llamó furioso. Era por una historia que tenía que ver con Siciliani cuando en la primera grabación de Farsantes él la tiré, ella se cae y se rompe el brazo”, comenzó diciendo Pallares en vivo.

“Yo tenía un portal y lo publicamos, pero no publico la versión que a mí me llega. Y él siempre supo eso, intuyó quién me había contado esa versión y un día sale al aire en una nota”, agregó.

Y cerró, sin titubeos: “Habían pasado como 6 años de eso y habló con todos y en un momento me dice ‘Adrián, ¿estás ahi? Ni se te escucha respirar’. Y ahí me lo reclama”.

Foto: Captura (América)

SE SEPARARON FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI TRAS CASI 20 AÑOS DE RELACIÓN: “SE TERMINÓ EL AMOR”

Una de las parejas más queridas del espectáculo llegó a su fin. En LAM confirmaron que Facundo Arana y María Susini se separaron tras casi 20 años de relación, una historia de amor que parecía inquebrantable, pero que hoy atraviesa su punto final.

“Los separados son… Facundo Arana y María Susini”, anunció Ángel de Brito, sorprendiendo a todos y reflejando el impacto que generó la noticia.

Según la información que lograron recopilar, la separación no estuvo marcada por escándalos ni conflictos graves: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, explicaron, dejando en claro que la decisión fue tomada tras intentar sostener el vínculo.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Un dato clave es que María Susini ya empezó a hablar del tema en su entorno cercano: “Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, contó Pepe Ochoa al aire.

A pesar de la ruptura, la relación entre ellos es buena. De hecho, en el ciclo revelaron que esta misma semana están juntos en Mar del Plata: “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, remarcó el panelista.

Mientras María es quien habla con más naturalidad de la separación, Facundo estaría atravesando el proceso de otra manera: “Ella lo habla más que él, él está más reticente con esta situación”, aseguró Pepe.

Cabe recordar que los rumores de crisis ya habían circulado el año pasado, aunque en ese momento Arana los había desmentido. Incluso, cuando visitó Bondi hacia fin de año, habló de María y aseguró que estaba todo bien.