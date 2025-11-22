El hermetismo con que se manejan María Susini respecto a su vida hace que sea poco lo que trascienda sobre su familia, pero ahora India se animó hablar ante los medios previa invitación de su mamá.

Consultada sobre India, Yaco y Moro en medio de un evento, la modelo llamó a la chica de 17 años y exclamó orgullosa: “La quiero presenta”.

Una vez que la adolescente llegó a su lado, María intentó corregirle un detalle en su rostro, pero la joven aclaró: “Tengo lastimado ahí”.

Hasta que India se largó a contar: “Yo me estoy yendo mucho por el camino con los caballos”.

“Hago equitación, monto todos los días y tengo a mi yegua”, continuó.

El legado de papá y mamá

“Me gusta mucho como mamá ser modelo. Me encantaría. Me súper copa ir a desfilar y eso. El año pasado desfilé acá”.

Más tarde India mandó al frente a Facundo al asegurar que es el más cuida de los dos papás y remató: “Le presenté pareja ya y... (risas nerviosas) Se la banca”