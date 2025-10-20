En el marco de la celebración por el Día de la Madre, María Susini con su hija India, y Agustina Cherri con su hija Muna Pauls, asistieron a un brunch íntimo y exclusivo al que además asistieron varias celebridades.

Entre ellas Brenda Gandini, Evangelina Anderson, Julieta Poggio, Cale Ruggeri, Lizardo Ponce y su pareja Franco Poggio, y Eugenia De Martino, quien participó del evento un día antes de su boda civil con Diego “El Peque” Schwartzman.

Brenda Gandini, Euge de Martino, Juli Poggio y Cale Ruggeri

Wally Diamante, Carlota García, India Arana, María Susini, Agustina Cherri y Muna Pauls.

Pandora Argentina organizó este exclusivo brunch íntimo en el restaurante Presencia, ubicado en el corazón de Recoleta.