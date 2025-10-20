En el marco de la celebración por el Día de la Madre, María Susini con su hija India, y Agustina Cherri con su hija Muna Pauls, asistieron a un brunch íntimo y exclusivo al que además asistieron varias celebridades.
Entre ellas Brenda Gandini, Evangelina Anderson, Julieta Poggio, Cale Ruggeri, Lizardo Ponce y su pareja Franco Poggio, y Eugenia De Martino, quien participó del evento un día antes de su boda civil con Diego “El Peque” Schwartzman.
Pandora Argentina organizó este exclusivo brunch íntimo en el restaurante Presencia, ubicado en el corazón de Recoleta.