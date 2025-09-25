El domingo 21 de septiembre se llevó a cabo el Gran Premio del Montana Farm Masters, un torneo que marcó un verdadero hito en la agenda ecuestre argentina.Entre los grandes protagonistas, India Arana se destacó con un 3° puesto en la categoría 1.10 m, acompañada por su mamá, María Susini, y su hermano, Jaco Arana.El torneo se desarrolló en Cardales, convocando a jinetes amateurs en proyección y a binomios consagrados, así como también a competidores de países con tradición ecuestre como Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Estados Unidos. Desde pequeña, India mostró un fuerte interés por el mundo ecuestre.En su cuenta de Instagram comparte postales montando a caballo, compitiendo en torneos o disfrutando de momentos de conexión con los animales, siempre transmitiendo un tono respetuoso y amoroso hacia la naturaleza.