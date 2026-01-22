Este jueves 22 de enero, en LAM anunciaron el fin de la pareja de Facundo Arana y María Susini tras 19 años juntos. El año pasado había surgido un rumor de separación, que el actor desmintió. Y en diciembre último, la modelo había anunciado que volvería a trabajar en los medios, algo que no hacía desde que fue mamá. Aquí te recordamos cómo nació esta historia de amor que hoy llegó a su fin.

Facundo Arana y María Susini en agosto de 2025. (Foto: Movilpress)

Así fue la historia de amor de Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, cuando él se había separado de Isabel Macedo, y desde entonces no se separaron más. El flechazo fue inmediato, explicó el actor, y con el tiempo la pareja formó una familia con tres hijos: India, Yaco y Moro.

Cómo se conocieron Facundo y María

Dos amigos distintos quisieron presentarle a María a Facundo, convencidos de que era la mujer ideal para él. El primer intento falló: el actor viajó desde Mar del Plata a Pinamar para conocerla, pero ella ya se había ido.

Facundo Arana y María Susini. Foto Instagram Facundo Arana.

La segunda oportunidad llegó en un asado al mediodía. María Susini apareció más de dos horas tarde, con la mano lastimada tras una caída en patines. Facundo, acostumbrado a las aventuras y a curar heridas, le tomó la mano y le sacó los palitos que tenía clavados.

“Me sorprendió porque no gritó. Cuando la miré, le caía una lágrima con una sonrisa y me enamoré. Pensé que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella”, recordó el actor.

En ese instante, sin vueltas, le confesó todo lo que sentía: “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”. Ella le sonrió y le prometió la familia que hoy tienen.

La primera cita, la llegada de los hijos y el casamiento

Facundo Arana, María Susini y sus hijos: India, Yaco y León Moro.

La primera cita fue tan intensa como el inicio de la relación: María lo invitó a tirarse en paracaídas. Se mudaron juntos y, en mayo del año siguiente, nació su primera hija, India. En octubre de 2009 llegaron los mellizos Yaco y Moro.

Más tarde, Facundo Arana viajó al Monte Everest para llevar la bandera de su campaña solidaria por la donación de sangre y, en secreto, planeó pedirle casamiento a María en la cima.

Facundo Arana y María Susini.

Llevó dos anillos y soñaba con filmar el momento, pero un pre-edema cerebro pulmonar lo obligó a abandonar la expedición. María Susini viajó de urgencia a Nepal y cuando Facundo se recuperó, un helicóptero los llevó juntos hasta la cima del Everest. Allí, en el lugar más alto y especial del mundo para ellos, él le propuso casamiento y ella aceptó.

Una boda íntima

El 20 de diciembre de 2012, Facundo Arana y María Susini se casaron por civil y por iglesia, acompañados solo por sus tres hijos. Después, celebraron con una gran fiesta en su casa de Tigre, rodeados de familiares y amigos.