Una de las parejas más queridas del espectáculo llegó a su fin. En LAM confirmaron que Facundo Arana y María Susini se separaron tras casi 20 años de relación, una historia de amor que parecía inquebrantable, pero que hoy atraviesa su punto final.

“Los separados son… Facundo Arana y María Susini”, anunció Ángel de Brito, sorprendiendo a todos y reflejando el impacto que generó la noticia.

Según la información que lograron recopilar, la separación no estuvo marcada por escándalos ni conflictos graves: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, explicaron, dejando en claro que la decisión fue tomada tras intentar sostener el vínculo.

Un dato clave es que María Susini ya empezó a hablar del tema en su entorno cercano: “Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, contó Pepe Ochoa al aire.

A pesar de la ruptura, la relación entre ellos es buena. De hecho, en el ciclo revelaron que esta misma semana están juntos en Mar del Plata: “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, remarcó el panelista.

Mientras María es quien habla con más naturalidad de la separación, Facundo estaría atravesando el proceso de otra manera: “Ella lo habla más que él, él está más reticente con esta situación”, aseguró Pepe.

Cabe recordar que los rumores de crisis ya habían circulado el año pasado, aunque en ese momento Arana los había desmentido. Incluso, cuando visitó Bondi hacia fin de año, habló de María y aseguró que estaba todo bien.

ASÍ FUE LA HISTORIA DE AMOR DE FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI

Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, cuando él se había separado de Isabel Macedo, y desde entonces no se separaron más. El flechazo fue inmediato, explicó el actor, y con el tiempo la pareja formó una familia con tres hijos: India, Yaco y Moro.

El 20 de diciembre de 2012, Facundo Arana y María Susini se casaron por civil y por iglesia, acompañados solo por sus tres hijos. Después, celebraron con una gran fiesta en su casa de Tigre, rodeados de familiares y amigos.

"Queridos Amigos: Pasamos por el Civil!! Mi Princesa es, a partir de ahora, Mi Reina... Un abrazo Gigante a todos!", con este romántico anuncio, Facundo Arana confirmaba que junto a María Susini ya eran marido y mujer.

En la fiesta, en la casa familiar de Nordelta, recibieron a 250 invitados, entre amigos y familiares. Ella tuvo dos cambios de vestidos: uno con puntillas, bien corto adelante, y de estilo romántico, y otro con cola de sirena, más ajustado y sensual. Ambos fueron diseñados por Verónica de la Canal.

Por su parte, Arana lució un traje de frac negro de Mancini. La idea de los novios era vestirse con un estilo de príncipe y princesa para que sus tres hijos (India y los mellizos Yaco y Moro) presenciaran el momento como un cuento de hadas.

