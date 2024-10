A pesar de su bajo perfil, María Susini dio una entrevista y charló en profundidad sobre la crianza de India, Yaco y Moro, sus hijos con Facundo Arana.

En este contexto, contó que los jóvenes forman parte del sistema escolar, aunque el método de enseñanza que reciben es muy poco tradicional, ya que hacen “home schooling” (estudian en casa).

María y sus hijos.

“Hay un colegio, que hay una plataforma, que hay un tutor detrás… Es muy completo y nos aseguramos que además de cumplir con la parte académica, también esté puesta la atención en su desarrollo emocional y en aprovechar que la motivación por el estudio surja de ellos, en el sentido de lo que a cada uno le interesa más”, explicó en Hola Argentina.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAS DEL COLEGIO EN CASA?

María Susuni aclaró que no siempre es fácil que sus chicos estudien en su casa.

“Se cumple con toda la currícula, pero se apoya especialmente a cada uno en las áreas que más les interesan. Obviamente que no todo es color de rosa, tienen que tener una autodisciplina que a veces es muy difícil”, explicó.

María y Facundo.

Y se despidió reaccionando a las críticas que recibió por esta decisión que tomó sobre la educación de sus hijos.

“Me hizo reflexionar sobre qué me importa a mí en la vida y qué quiero para mis hijos. Nos gusta con Facu que ellos aprendan a que la crítica externa no sea algo que te condicione en la toma de decisiones, que tenés que estar siempre atento a tu intuición y a qué querés para vos. No enojarse con lo que piensa el otro, por más que sean críticas duras y por más que no surjan desde el amor”, sentenció.