A 17 años de apostar al amor y a la familia con María Susini, Facundo Arana sorprendió al revelar que su esposa no es “el amor de su vida”.

Y la explicación súper romántica derritió de amor a Carmen Barbieri, Estefi Berardi y Majo Martino en su paso por Mañanísima por eltrece.

FACUNDO ARANA HABLÓ DE SU AMOR POR MARÍA SUSINI

Estefi Berardi: -Un día estaba en un restaurante con mis amigos y entró Facundo con su mujer, y una de mis amigas me dice “mirá cómo la mira él a ella”. Todas nos dimos vueltas y dijimos “ay, sí, ojalá me pase eso”.

Carmen Barbieri: -María, ¿es el amor de tu vida?

Facundo Arana: -Es el amor en mi vida. Decir “el amor de mi vida” es bajar un poco los brazos. Entonces, cuando decís que es el amor en tu vida tenés que cuidarlo todos los días. Sobre todo cuando tenés la fortuna que tuve yo.

Majo Martino: -¿Cómo se hace para construir un amor duradero en el tiempo?

Facundo: -Cada uno con su librito. A mí lo que me pasó fue que me llevé por delante algo que me partió como un rayo. Cuando te pasa eso no querés otra cosa que cuidarlo.

Facundo Arana visitó a Carmen con el motivo de comunicar que el 16 de octubre desembarca en el teatro Metropolitan con En el aire.

