La situación que atraviesa Romina Gaetani es tan delicada como dolorosa, luego de que la actriz se presentara ante peritos interdisciplinarios en el marco de la denuncia por violencia de género que realizó contra su expareja, Luis Cavanagh. En paralelo, volvió a subirse a los escenarios junto a La Bomba de Tiempo, donde confesó que, a pesar de seguir adelante, “aún está rota”.

En medio de ese contexto, tomó la palabra Facundo Arana, quien mantiene una historia tensa con Gaetani desde que, en 2022, ella lo acusó de presuntas actitudes violentas durante las grabaciones de la ficción Noche y Día. Si bien ese conflicto pudo resolverse en privado, el vínculo entre ambos quedó marcado.

Ahora, tras la fuerte denuncia de Romina contra su ex, el actor fue consultado en A La Tarde y eligió un tono mesurado y contundente a la vez: “Soy siempre muy prudente a la hora de opinar”, comenzó diciendo en vivo.

Además, dejó una frase que resumió su postura frente al caso: “Justicia, justicia, justicia. Me parece que lo mejor es la prudencia, que hablen los que tengan que hablar como tengan que hablar”. Y cerró: “Son cosas muy delicadas para estar opinando uno de afuera”.

QUIÉN ES LUIS CAVANAGH, EL NOVIO DE ROMINA GAETANI DENUNCIADO TRAS UN GRAVE EPISODIO DE VIOLENCIA

El nombre de Luis Cavanagh se volvió noticia en las últimas horas, luego de que Romina Gaetani lo denunciara por presunta violencia de género. La actriz terminó internada en un hospital con lesiones y la causa quedó en manos de la Justicia, que ahora intenta esclarecer lo ocurrido.

Hasta este escándalo, Cavanagh era prácticamente un desconocido para el público. Se trata de un empresario que siempre evitó la exposición mediática y mantuvo sus redes sociales en privado.

Ni el rubro en el que trabaja ni detalles de su vida profesional trascendieron, y su bajo perfil hizo que poco se supiera sobre él hasta ahora.