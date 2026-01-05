A menos de 24 horas de presentarse ante la Justicia para presentarse ante la Justicia a ratificar la denuncia contra Luis Cavanagh, Romina Gaetani reapareció en público para brindar un show en el Konex junto a La Bomba de Tiempo con quienes cantó “Malo” de Bebe.

La actriz ofició de cantante en el centro cultural del Abasto y en su paso por allí no dio declaraciones a la prensa por la situación en la que se encuentra. El que sí habló fue su abogado, Ignacio Trimarco, que le contó a Cande Mazzone de LAM cómo será la presentación de este martes.

Foto: captura Net TV / Video: Twitter /X @LaCritiok

“Mañana ella tiene una entrevista con el cuerpo interdisciplinario de peritos del Ministerio Público Fiscal que evaluarán el riesgo de la relación que puede ser leve, moderada o grave. Nosotros estamos a la espera para solicitar las medidas oportunas de acuerdo a la gravedad del caso”, señaló Trimarco.

LAS FOTOS DE ROMINA GAETANI EN SU REAPARICIÓN PÚBLICA TRAS LA DENUNCIA POR VIOLENCIA CONTRA SU EX

Asimismo, el letrado recordó que Romina rechazó las medidas cautelares que la fiscal le puso a su disposición, pero aseguró que después de la audiencia pedirá que las pongan en vigencia para protección de la actriz. “Creo que el mayor daño es el emocional, el psicológico”, agregó.

“Si el informe de riesgo es elevado, vamos a solicitar la detención. Ella nos relata que es el primer episodio de violencia física, que sí quizá hubo otras circunstancias previas y que son las que mañana va a profundizar con las personas idóneas”

Romina Gaetani en el Konex (Foto: Movilpress)

Romina Gaetani en el Konex (Foto: Movilpress)

Romina Gaetani en el Konex (Foto: Movilpress)

Romina Gaetani en el Konex (Foto: Movilpress)

Romina Gaetani en el Konex (Foto: Movilpress)

