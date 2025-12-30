El nombre de Luis Cavanagh se volvió noticia en las últimas horas, luego de que Romina Gaetani lo denunciara por presunta violencia de género.

La actriz terminó internada en un hospital con lesiones y la causa quedó en manos de la Justicia, que ahora intenta esclarecer lo ocurrido.

Un empresario de perfil bajo y lejos de los flashes

Hasta este escándalo, Cavanagh era prácticamente un desconocido para el público. Se trata de un empresario que siempre evitó la exposición mediática y mantuvo sus redes sociales en privado.

Ni el rubro en el que trabaja ni detalles de su vida profesional trascendieron, y su bajo perfil hizo que poco se supiera sobre él hasta ahora.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura Ciudad Magazine)

Cómo empezó la relación con Romina Gaetani

El vínculo entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh comenzó en el verano 2023/2024, cuando la actriz hacía temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto. La relación avanzó rápido y, a los pocos meses, Gaetani la blanqueó en los medios.

En junio de 2024, cuando cumplían ocho meses de noviazgo, la actriz contó que compartían una convivencia flexible: “Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, reveló en ese momento.

Romina Gaetani y pareja (Foto: Movilpress)

Durante ese tiempo, se mostró feliz y tranquila junto a Cavanagh, presentándolo en eventos y destacando la estabilidad de la pareja.

Sin embargo, en octubre de 2025, Gaetani confirmó en televisión que estaba soltera, aunque evitó dar detalles sobre los motivos de la separación.

La denuncia y el avance de la causa judicial

La situación cambió drásticamente cuando Romina Gaetani denunció a su exnovio por violencia de género. Según informó Ángel de Brito en LAM, la actriz fue trasladada a un hospital con lesiones en los brazos y la cadera, y luego radicó la denuncia correspondiente.

Romina Gaetani y su novio, Luis Cavanagh, en el estreno de la obra Mamá (Foto: Movilpress).

La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá investigar lo sucedido y determinar responsabilidades. Hasta el momento, Luis Cavanagh no hizo declaraciones públicas sobre la denuncia.

Mientras avanza la investigación, el nombre de Cavanagh quedó asociado a uno de los episodios más graves que atravesó la actriz, marcando un antes y un después en una relación que, hasta hace poco, parecía consolidada y proyectada a largo plazo.