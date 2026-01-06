Romina Gaetani volvió a quedar en el centro de la escena luego de que denunciara a su ex pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. En las últimas horas, y en medio del impacto que generó la presentación judicial, se conoció un audio previo a la denuncia que suma un nuevo capítulo a la historia.

El material fue difundido por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde explicó el contexto en el que se grabó la conversación y aclaró que no está vinculado directamente con la causa judicial.

“Es un mensaje que ella le envió a una persona que me lo hizo llegar en estos días”, explicó el periodista.

EL AUDIO DE ROMINA GAETANI CON LUIS CAVANAGH ANTES DE LA DENUNCIA

Etchegoyen fue enfático al contextualizar la grabación para evitar interpretaciones erróneas. “No tiene nada que ver con la denuncia, lo aclaro porque quizás piensan que lo filtró la Justicia y no es así”, explicó.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura Ciudad Magazine)

Según detalló el conductor, el audio se da en el marco de una negociación comercial. “Lo que vas a escuchar es un mensaje de Romina pidiendo un canje con su pareja para ir a un restaurante. Esto se da en medio de una negociación con un relacionista público que hacía de intermediario para concretar una acción publicitaria, y Luis Cavanagh tenía voz y voto, porque opinaba del tema”, agregó antes de reproducir el fragmento.

En la grabación se escucha a la actriz consultar por la propuesta gastronómica:“Te hago una pregunta, veo que en algunos de los chats me habías escrito, que mandan delivery y si eso sigue vigente. Esta semana puede ser, ¿te parece? Te pego un llamado y nos mandamos con Luis y una pareja más, seríamos cuatro. Nos fijamos uno que nos mandaste que nos copó”.

Acto seguido, se oye la intervención de Cavanagh:“Claro, alguno bueno para ir, este me gustó, no sé dónde queda, creo que Costa Rica al 5600”.