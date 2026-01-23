La naturalidad con que María Susini continuó su vida, luego de que en los medios explotara la noticia de su separación de Facundo Arana tras 18 años juntos, fue elocuente.

En medio de sus vacaciones en Mar del Playa, la modelo evitó hablar con Puro Show, según contó el periodista que buscó su testimonio: “Yo la empecé a llamar”.

“La cara que puso cuando me vio... Como de qué pesado este pibe", resumió el cronista.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

“Inmediatamente agarró la tabla, se dio media vuelta y se fue”, precisó.

María Susini fue a surfear

Amante del surf, María aprovechó que la marea estaba alta y había oleaje para disfrutar del deporte junto a una amiga.

María Susini surfea en Mar del Plata. (Foto: @mariasusini)

Y como es una habitué del exclusivo parador Honu Beach, desde el espacio impidieron gentilmente que el periodista ingrese al sector privado de la playa para abordar a María Susini en el muelle.