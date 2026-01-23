En medio del impacto que generó la reciente separación de Facundo Arana y María Susini tras casi dos décadas juntos, volvió a circular una declaración del actor que en 2024 llamó la atención… y que hoy adquiere una nueva lectura.

Se trata de la entrevista que Arana dio el 7 de octubre de 2024 en Mañanísima, donde sorprendió al afirmar que su esposa no era “el amor de su vida”. Lejos de sonar fría o distante, la explicación fue tan profunda como romántica y emocionó a todos en el estudio.

“Es el amor en mi vida”: la explicación que conmovió en vivo

Durante la charla con Carmen Barbieri, Arana fue consultado sin vueltas:

—“María, ¿es el amor de tu vida?”

La respuesta del actor dejó a todos en silencio: “Es el amor en mi vida. Decir ‘el amor de mi vida’ es bajar un poco los brazos. Cuando decís que es el amor en tu vida, tenés que cuidarlo todos los días”, explicó.

María y Facundo se casaron en diciembre de 2012.

La reflexión fue celebrada por las panelistas Estefi Berardi y Majo Martino, que destacaron la forma en que el actor hablaba del vínculo construido a lo largo de los años y de la intensidad con la que vive el amor.

Una frase que hoy se resignifica tras la ruptura

El recuerdo de esa entrevista volvió a cobrar fuerza luego de que el 22 de enero de 2026, en LAM, se confirmara la separación de Facundo Arana y María Susini tras 19 años de relación y tres hijos en común: India, Moro y Yako.

Facundo Arana y María Susini en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

La noticia no solo sacudió al mundo del espectáculo, sino que tuvo consecuencias inmediatas en la agenda del actor.

Facundo Arana se bajó de una entrevista y eligió el silencio

Según se contó al aire en Puro Show, Arana decidió cancelar una entrevista pautada tras hacerse pública la ruptura. Fue Pampito quien explicó el motivo:

“Está muy triste. Habló con la productora y dijo que prefería no hablar por la situación personal que está atravesando”, reveló.

Facundo Arana y su esposa María Susini (Foto: Movilpress)

De esta manera, el actor optó por el resguardo emocional y el bajo perfil, mientras su frase de 2024 —leída entonces como una declaración de amor madura— hoy resuena con un nuevo matiz, en el contexto del final de una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino.