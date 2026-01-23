El 22 de enero en LAM anunciaron la separación de Facundo Arana y María Susini, luego de 18 años de amor y de haber formado una sólida familia junto a sus tres hijos, India, Moro y Yako.

La noticia del final de la relación tuvo un impacto inmediato en la agenda laboral del actor. Arana estaba pautado como invitado a Puro Show (eltrece) este 23 de enero, pero decidió bajarse del programa tras la exposición pública de la ruptura.

FACUNDO ARANA SE BAJÓ DE UNA ENTREVISTA PAUTADA

Fue Pampito quien explicó al aire los motivos de la ausencia del actor y dejó entrever su delicado estado anímico.

“Se separó. La nota estaba pautada de antemano, pero hoy habló con nuestra productora y le dijo que estaba muy cansado y que, por esta situación de su separación, prefería no hablar porque estaba muy triste”, contó el periodista.

De esta manera, Facundo Arana optó por el silencio y el resguardo personal en medio de un momento sensible, mientras la noticia de la separación continúa generando repercusión en el mundo del espectáculo.