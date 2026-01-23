La noticia sacudió al mundo del espectáculo: Facundo Arana y María Susini se separaron después de 19 años juntos y tres hijos en común.

El rumor venía creciendo desde hacía semanas, pero este jueves 22 de enero, Pepe Ochoa lo confirmó en LAM, y la información se volvió imparable.

A pesar de las versiones, el actor decidió no hacer declaraciones públicas sobre el tema. En sus redes sociales, Arana mostró actividad, pero no para hablar de su vida personal.

Prefirió compartir información sobre la obra “En el aire”, que presentó el jueves en Tandil, y aprovechó para difundir un pedido de donantes de sangre, fiel a su costumbre de apoyar causas solidarias.

Foto: Instagram Facundo Arana

Qué dijo Facundo Arana sobre la separación

Consultado por Laura Ubfal, el actor respondió: “Tenemos nuestras ideas y vueltas como en toda familia que se aprecie de serlo”.

Sin embargo, desde el entorno de María Susini aseguran que para ella la relación ya terminó. Según trascendió, fue la modelo quien empezó a contar la ruptura abiertamente.

En medio del revuelo, un detalle llamó la atención: Facundo y María volvieron a seguirse en redes sociales, algo que ocurrió justo cuando se dispararon los rumores de crisis.

Sin embargo, ninguno de los dos hizo comentarios ni aclaraciones sobre su situación sentimental.

María y Facundo se casaron en diciembre de 2012.

La última foto familiar y un mensaje especial

Unas horas después de la llegada del 2026, Facundo Arana compartió en Instagram varias fotos familiares, donde se lo ve sonriente junto a María Susini y sus hijos. “Que este 2026 los tenga viviendo felices. Que se multipliquen los momentos y sonrisas como así, para que se fundan después con los mejores recuerdos de sus vidas. Que puedan abrazar fuerte”, escribió el actor.

Todo indica que, para ese momento, la separación ya era un hecho, pero el vínculo entre ellos sigue siendo excelente tras casi dos décadas de relación.

Foto: Instagram Facundo Arana

Por ahora, la pregunta sobre si la ruptura es definitiva sigue sin respuesta. Lo cierto es que Facundo Arana eligió el bajo perfil y se refugió en su trabajo y en su familia, mientras el mundo del espectáculo sigue atento a cualquier novedad.