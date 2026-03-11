En medio de la tensión por una nueva gala de eliminación, Wanda Nara protagonizó un momento tan inesperado como divertido junto a su ex, Maxi López en MasterChef Celebrity.

Todo ocurrió mientras los participantes esperaban conocer quién quedaría afuera de la competencia. En ese clima de nerviosismo, la conductora se dirigió a su ex y padre de sus hijos con una pregunta directa: “¿Quién se va hoy, Maxi?”.

Entre bromas y comentarios cruzados, Wanda deslizó una frase que rápidamente se volvió viral: “Ojalá que no seas vos, porque no sé qué decirte. No estoy inspirada en una despedida”, lanzó.

Pero la verdadera bomba llegó segundos después, cuando recordó su separación del exdelantero: “Voy a pensar un discurso, porque el día que te dejé fue un discurso preciso y claro”, disparó la conductora con picardía.

Lejos de incomodarse, Maxi siguió el juego y redobló la apuesta con humor: “Agarraste la valija y te tomaste el palo”, atinó a decir. Y Wanda no dudó en responder con ironía: “Por eso, clarísimo fue”, cerró.

¡Ex con buena onda!

WANDA NARA SE SINCERÓ EN MASTERCHEF CELEBRITY Y LANZÓ UNA FRASE CONTUNDENTE SOBRE SU VIDA TURBULENTA

Una vez más, Wanda Nara abrió su corazón en MasterChef Celebrity y protagonizó un inesperado momento junto a Chino Leunis en el programa de Telefe.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber la opinión del participante, después de que describiera a los jurados del ciclo integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis: “¿Y de mí qué tenés para decir?”, indagó, sin vueltas.

Fue entonces que Leunis no dudó con su respuesta: “Que la estás rompiendo toda, que lo estás haciendo muy bien y que cambiaste el formato para bien”.

“Yo siento que estás en un buen momento. Que no sé si es el momento menos turbulento de tu vida, pero te siento en un buen momento. Como empoderada, como segura de vos”, siguió.

Y Wanda cerró, sincera: “Bueno, me encanta ese mensaje que estás dando de mí. Nunca no estoy en un momento turbulento, es más, en este momento me voy a poner el cinturón de seguridad”.