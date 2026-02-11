Wanda Nara volvió a ser protagonista en MasterChef Celebrity, pero esta vez no por una polémica ni por un cruce, sino por una revelación inesperada que sorprendió a todos en el estudio: cuánto tiempo le lleva maquillarse.

Todo comenzó cuando la conductora destacó el look de La Reini, que eligió un outfit plateado en honor a la medalla que había ganado. Luego, también elogió a Susana Roccasalvo por mostrarse siempre impecable en cada emisión.

“En pandemia, después de desayunar, me pintaba los labios. Y a las 11.30 ya estaba maquillada”, relató la conductora de Implacables.

Fue entonces cuando Wanda dijo: “A mí me lleva más o menos dos horas ponerme presentable”.

Captura de Telefe, MasterChef Celebrity.

Wanda Nara reveló cuánto tarda en maquillarse y dejó en shock a todos en MasterChef

Siempre galante, el Chino Leunis intervino con un cumplido: “Vos con dos cositas ya estás linda”. Mientras tanto, Damián Betular hacía gestos dando a entender que dos horas de preparación era demasiado tiempo.

En el mismo tono distendido, Agustín “Cachete” Sierra sumó humor: “Es un partido de fútbol entero y te sobra tiempo”.

Entre risas, Wanda cerró: “Bueno, la belleza es así. Para el hombre es más sencillo”.