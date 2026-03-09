Este lunes, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a 5 participantes en la doble Gala de eliminación que comenzó en la anterior emisión del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, dos de ellos dejaron el certamen en la última semana de competencia.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La Joaqui, “Chino” Leunis, Sofía “La Reini” Gonet, Emilia Attias y el Turco Husaín, llegaron al estudio listos para que uno de ellos cocinara allí por última vez, pero se enteraron de que los tiempos apremian en el reality de Telefe.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

QUIÉN FUE EL NUEVO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY

El objetivo de esta doble Gala de Elminación, tal como explicaron los jurados, fue cocinar un Lomo Wellington dentro del empanado en bandeja. Como dificultad extra, los participantes debieron presentarlo con una “nube de papa”.

Al cabo de una hora, que se extendió mucho más en pantalla, los jurados llamaron al frente al Turco Husaín y a Emilia Attias, pero solo para confirmarles que pasban a la siguiente estapa deL certamen.

Finalmente, pasaron al frente Chino Leunis, La Joaqui y La Reini, que fue la elegida de los jurados para seguir adelante en la compentencia, que la tendría como finalista según Intrusos, junto a Ian Lucas.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

Revelaron quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity y a quién traicionó Wanda Nara

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los lunes o domingos, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes, Guillermo “Walas” Cidade, Esther Goris y Rusherking.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Romina “Momi” Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Leandro “Chino” Leunis y La Joaqui.

