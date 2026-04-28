Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida desde la llegada de Gia Dybala, fruto de su relación con Paulo Dybala.

Sin embargo, desde el nacimiento de la beba hubo una pregunta que comenzó a repetirse entre sus seguidores: por qué todavía no muestran públicamente a la niña.

En tiempos donde muchas figuras comparten cada instante familiar en redes sociales, la decisión llamó la atención. Ahora, en una entrevista con Puro Show, Oriana rompió el silencio y contó qué hay detrás de esa postura.

ORIANA SABATINI HABLÓ DE SU MATERNIDAD

Durante la charla, la artista se mostró movilizada por esta nueva etapa y describió cómo vive el día a día con su hija. Según contó, la maternidad la atraviesa con emociones intensas, nuevas rutinas y una sensibilidad completamente distinta.

“Es hermoso. Tenés un mini ser humano ahí y está descubriendo el mundo. Descubrirlo con ella es hermoso”, expresó con ternura.

Sus palabras reflejaron el cambio profundo que implicó convertirse en madre, en medio de una etapa marcada por el aprendizaje constante.

Oriana Sabatini con su hija Gia (Foto: Instagram @orianasabatini)

POR QUÉ ORIANA Y DYBALA NO MUESTRAN A GIA

El momento más revelador llegó cuando explicó la razón por la que decidieron mantener en privado la imagen de la pequeña Gia. Según detalló, fue una decisión conversada y tomada en conjunto con Dybala.

“Lo hicimos más por una decisión de que es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”, confesó.

Lejos de buscar una estrategia mediática o una postura extrema, la pareja eligió priorizar el resguardo de la bebé en sus primeros meses de vida.

LA INCOMODIDAD QUE SIENTE COMO MAMÁ

Además, Oriana profundizó en ese instinto protector y aseguró que esa sensación no solo aparece frente a la exposición pública, sino también en situaciones cotidianas.

“¿Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo como que se acerca así y…?”, comentó, en referencia a la invasión —muchas veces involuntaria— que suelen vivir los recién nacidos.