Este domingo se entregaron los Martín Fierro de la Moda 2026 y Nicolás Occhiato fue uno de los premiados.
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Claro que el conductor asistió con Flor Jazmín Peña y parte de su equipo de trabajo en Luzu.
En ese marco, el animador Nicolás Occhiato hizo una publicación especial por una noche que coronó con un galardón más.
NICO OCCHIATO Y SU ÁLBUM POR LOS MARTÍN FIERRO DE LA MODA
Tras la gala, el conductor subió una serie de fotos donde se lo ve solo y, en otras, acompañado por su pareja.
La más llamativa fue la última. Se trató de un meme donde los dos están en las gradas, pero él luce con cara de cansado y la imagen dice: “Se alarga el cumpleañito y tu mamá no se quiere ir”.