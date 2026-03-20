Nico Occhiato se sentó frente a Yanina Latorre en su programa SQP y no esquivó ninguna pregunta. El conductor de Luzu TV repasó su historia en los medios, habló de sus inicios, de las críticas y, sobre todo, de su vínculo con Flor Vigna, su ex pareja y figura de la música pop argentina.

Durante la charla, Occhiato reconoció que su salto a la popularidad llegó de la mano de su participación en el Bailando, pero también por su relación con Flor Vigna. “Flor era muy popular y sí, era el novio de Flor, obvio. Era más la gente que me conocía por ser el novio de Flor que por ser Nico Occhiato”, admitió sin vueltas.

Nicolás Occhiato en SQP con Yanina Latorre (Foto: captura de América).

Sobre las críticas que recibió en ese momento, fue claro: “No me jodía. ¿Qué tiene de malo? Para mí nada. A los dos nos fue bien mientras estuvimos juntos y después, cuando nos separamos, cada uno hizo su carrera y yo hice la mía”.

CÓMO ESTÁ HOY LA RELACIÓN ENTRE NICO OCCHIATO Y FLOR VIGNA

Yanina Latorre fue al hueso y le preguntó si terminaron bien y cómo es el vínculo actual y Nicolás Occhiato no dudó: “Sí, re bien".“¿Fuera de todas las cosas que pasaron, que fueron, vinieron, Mati Nap y todo eso?“, insistió la conductora y él repitió: ”Sí, sí, sí, re bien”.

Nicolás Occhiato en SQP con Yanina Latorre (Foto: captura de América).

Aunque aclaró que no tienen un contacto diario, dejó en claro que no hay conflictos: “No hablo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé, pero está todo bien, obvio”. Incluso recordó que Flor fue hace poco a Patria y Familia, el ciclo de Luzu TV, y que siempre mantienen el respeto y la buena onda.

QUÉ PIENSA NICO OCCHIATO DE LA CARRERA MUSICAL DE FLOR VIGNA

Sobre el presente de Flor como cantante, Occhiato fue sincero y elogió su esfuerzo: “La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo y le está metiendo. Yo la conozco, es muy laburadora y va para adelante y le mete. Y bueno, la está remando. A veces la encuentra, a veces no”.

Cuando Yanina le preguntó si le molestaron las canciones que Flor le dedicó, como “Mi ex tenía razón”, Occhiato se lo tomó con humor: “Me río. Eso”.

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