A dos años de confirmar su noviazgo en un vivo de Luzu TV, Nico Occhiato salió a desmentir los rumores de crisis con Flor Jazmín Peña luego de que se viralizara un video de la pareja conversando con gestos serios durante una fiesta Bresh.

En las imágenes, compartidas en el Instagram oficial de la popular fiesta, se los ve a Nico y a Flor dialogando de manera tensa, aunque el intercambio termina con un abrazo y un beso.

Sin embargo, el breve clip alcanzó rápidamente una gran repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron que se trataba de una discusión.

El video de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña que generó rumores de crisis (@bresh)

Qué dijo Nico Occhiato sobre el video que generó rumores de pelea con Flor Jazmín Peña en un boliche

Lejos de dejar pasar el rumor, Occhiato utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para aclarar la situación y negar cualquier conflicto con su novia durante la salida nocturna.

“Jajajaja, ¿qué dicen? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”, escribió el conductor y productor de Luzu TV, desmintiendo con humor y contundencia las versiones que circularon en redes.