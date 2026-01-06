El paso de Rulo Schijman por el streaming que conducen Zaira Nara y el Pollo Álvarez desde Punta del Este generó una fuerte polémica en redes sociales, a raíz de una humorada que intentó hacer sobre la relación de pareja de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

En el marco del juego “¿Quién ama más?”, Zaira les preguntó a Rulo y a Nicole Neumann por distintas parejas famosas. Cuando llegó el turno de opinar sobre los integrantes de Luzu TV, el conductor lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral.

“¿Quién ama más? ¿Nico Occhiato o Flor Jazmín Peña?”, consultó la conductora. Nicole Neumann, sin dudar, respondió: “Él ama más. Acá, él”. Y Rulo se despachó sin vueltas: “Sí, para mí Flor no lo ama”.

“¡No!”, reaccionó Nicole, mientras que Zaira acotó: “Qué hijo de mil”.

De inmediato, Rulo aclaró que su comentario solo se trató de una humorada: “No, es un chiste. Re polémico. Les mando un beso”.

Sin embargo, el clip del streaming de DGO se viralizó en redes sociales y cosechó todo tipo de comentarios, muchos de ellos críticos por el tono de la broma.

