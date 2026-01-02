Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña eligieron Nueva York como escenario para despedir el año y regalarse una pausa cargada de romance, experiencias compartidas y celebraciones personales.

La pareja viajó a la ciudad estadounidense para pasar la Navidad juntos, festejar el cumpleaños número 33 del conductor y tomarse unos días de descanso antes del intenso arranque de la nueva temporada de Luzu TV.

Desde “La Gran Manzana”, Occhiato compartió con sus seguidores una reflexión que resumió el espíritu del viaje y del momento que atraviesan como pareja.

Las románticas postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para cerrar el año | Créditos: Instagram @nicoocchiato @florjazminpe

“Cerrando este añazo en NY. Descansando, cumpliendo 33 allá y con ella, que todo lo hace más lindo, más divertido y lo transforma en una peli constante”, escribió el creador de contenido, anticipando además un nuevo año cargado de proyectos.

“Se viene un 2026 aún mejor”, agregó, con entusiasmo por el regreso al aire previsto para los primeros días de enero.

Las imágenes que publicaron en redes sociales mostraron a la pareja disfrutando de algunos de los clásicos imperdibles de la ciudad. Central Park cubierto de nieve, caminatas por la Quinta Avenida, luces infinitas en Times Square y cenas en rooftops con vistas panorámicas formaron parte del itinerario.

Uno de los momentos más celebrados fue la jornada de patinaje sobre hielo en la tradicional pista del Rockefeller Center, donde se los vio sonrientes y cómplices, rodeados del paisaje invernal neoyorquino.

NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN EN NUEVA YORK

El 25 de diciembre tuvo un significado doble para la pareja. Además de la Navidad, Nico celebró su cumpleaños con una cena especial en un restaurante con vistas privilegiadas de la ciudad.

Flor Jazmín fue la encargada de inmortalizar ese momento con fotos y videos, acompañados por un mensaje cargado de amor que rápidamente conmovió a sus seguidores. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida”, escribió la bailarina, destacando la felicidad profunda que siente a su lado.

Entre paisajes nevados, gestos de complicidad y declaraciones sinceras, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña cerraron el año reafirmando su vínculo y proyectando un 2026 que, según ellos mismos anticipan, promete ser aún mejor.