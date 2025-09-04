Darian Schijman, más conocido como Rulo, y Gabriela Sari se separaron tras 11 años de amor. Pero ahora coincidieron en un evento su hija Donna.

El conductor y la actriz se distanciaron por “cosas que van pasando”, según ella, y ahora fueron vistos juntos en unas gradas, con mates de por medio, viendo a su hija en alguna de las disciplinas que realiza, siempre vinculada al arte.

Pochi de Gossipeame subió la foto de la expareja y fue contundente: “Rulo y Gabriela Sari viendo a su hija, amo a esta pareja, quiero que vuelvan, son los dos divinos”.

POR QUÉ SE SEPARARON RULO Y GABRIELA SARI

La actriz indicó por qué se separó de Rulo Schijman, en diálogo con Puro Show: “No lo hablé hasta hoy. Compartimos el día a día cotidiano y como familia nos vamos a seguir mostrando. Por suerte, es una separación en buenos términos”.

Sari concluyó: “Pasó lo que puede pasar en cualquier pareja, pormenores. Son cosas que van pasando. Nunca se sabe qué puede pasar en un futuro. La decisión siempre cuesta tomarla. No es tan reciente. Lo fuimos charlando. A veces, no todo es de un día para el otro”.