Luz Gaggi presenta “Flores”, su nuevo single. El lanzamiento ya está disponible en plataformas digitales y llega acompañado por un emotivo videoclip.
La canción funciona como antesala de su segundo álbum de estudio, previsto para mayo.
El video oficial de “Flores” acompaña la sensibilidad del tema con una propuesta visual cargada de emociones, donde la presencia de sus hermanas refuerza el concepto de conexión, ternura y vínculos reales.
Mirá el video “FLORES” de Luz Gaggi
Un presente en constante ascenso
La carrera de Luz Gaggi sigue creciendo a paso firme, sumando reconocimiento tanto a nivel local como internacional. En noviembre de 2025 lanzó “Que mal”, producido por Cachorro López, con quien trabaja en este nuevo proyecto desde hace más de un año.
Este single llegó luego de “Avión a Madrid”, el primer adelanto del próximo disco.
Letra de “FLORES”
Estás pendiente
de las luces
de los flashes
de la gente
que alcanzarte
se volvió casi incoherente
para verte
hay que enviar solicitud
No sos consciente
que las chicas te desean tan urgente
tal vez pierdo
dejo de ser suficiente
y termino en medio de la multitud
Sos tan hermoso
que te tiran flores
Si preguntas
quiero que te enamores
Oh Oh Oh
Estoy atenta
por si un día me dejas la puerta abierta
me conozco y se lo poco que me cuesta
esperarte mientras cargo
con la cruz
Bailas tan libre
y me cuenta las historias
que él escribe
para mí y para el mundo es increíble
Me sonríe
mientras habla
con su luz
Sos tan hermoso
que te tiran flores
Si preguntas
quiero que te enamores
Sos tan hermoso
que te tiran flores
Si preguntas
quiero que te enamores
oh oh oh
Sos tan hermoso
que te tiran flores
oh oh oh
Sos tan hermoso
Reconocimientos y proyección internacional
En el último tiempo, la artista logró importantes hitos que reflejan su expansión global:
- Ganó el Discovery Award en la Latin Alternative Music Conference
- Fue destacada como Artist To Watch en los Premios Juventud 2025
- Formó parte de la campaña VEVO DSCVR, que impulsa a talentos emergentes a nivel mundial