Luz Gaggi presenta “Flores”, su nuevo single. El lanzamiento ya está disponible en plataformas digitales y llega acompañado por un emotivo videoclip.

La canción funciona como antesala de su segundo álbum de estudio, previsto para mayo.

El video oficial de “Flores” acompaña la sensibilidad del tema con una propuesta visual cargada de emociones, donde la presencia de sus hermanas refuerza el concepto de conexión, ternura y vínculos reales.

Mirá el video “FLORES” de Luz Gaggi

Portada de "Flores"

Un presente en constante ascenso

La carrera de Luz Gaggi sigue creciendo a paso firme, sumando reconocimiento tanto a nivel local como internacional. En noviembre de 2025 lanzó “Que mal”, producido por Cachorro López, con quien trabaja en este nuevo proyecto desde hace más de un año.

Luz Gaggi y sus hermanas Por: 6jjgm558jm

Este single llegó luego de “Avión a Madrid”, el primer adelanto del próximo disco.

Letra de “FLORES”

Estás pendiente

de las luces

de los flashes

de la gente

que alcanzarte

se volvió casi incoherente

para verte

hay que enviar solicitud

No sos consciente

que las chicas te desean tan urgente

tal vez pierdo

dejo de ser suficiente

y termino en medio de la multitud

Sos tan hermoso

que te tiran flores

Si preguntas

quiero que te enamores

Oh Oh Oh

Estoy atenta

por si un día me dejas la puerta abierta

me conozco y se lo poco que me cuesta

esperarte mientras cargo

con la cruz

Bailas tan libre

y me cuenta las historias

que él escribe

para mí y para el mundo es increíble

Me sonríe

mientras habla

con su luz

Sos tan hermoso

que te tiran flores

Si preguntas

quiero que te enamores

Sos tan hermoso

que te tiran flores

Si preguntas

quiero que te enamores

oh oh oh

Sos tan hermoso

que te tiran flores

oh oh oh

Sos tan hermoso

Reconocimientos y proyección internacional

En el último tiempo, la artista logró importantes hitos que reflejan su expansión global: