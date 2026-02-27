Luego de dar a conocer varios engmáticos en LAM, Pepe Ochoa sorprendió al lanzar una bomba que sacudió al panel: Flor Vigna estaría atravesando una fuerte crisis con su actual pareja, El Lauta.

“Es famosa, tuvo relaciones muy convulsionadas con muchísimos famosos y está en una crisis muy profunda”, comenzó diciendo Pepe, generando intriga en el estudio.

Además, dio detalles sobre el presente sentimental de la artista: “No tiene hijos, está de novia con este personaje que voy a contar hace un tiempo. Está en una crisis muy profunda, tienen proyectos diferentes y no están bien”.

Foto: Instagram (@florivigna)

Según el panelista, las señales ya venían apareciendo en redes sociales: “Ya había algunos indicios. Hay gente que es muy obvia en las redes. Yo voy a decir que para mí están separados, pero la crisis existe y es muy fuerte”, remarcó.

Finalmente, reveló el nombre: “La que está en crisis profunda con su actual pareja es Flor Vigna, de su novio Lautaro. Hace un tiempo que vienen mal”, cerró.

Foto: Instagram (@soylauta1)

¿ESTÁ DEDICADA A LUCIANO CASTRO? LA NUEVA CANCIÓN DE FLOR VIGNA QUE DESPERTÓ RUMORES: “SABEMOS CÓMO DUELE”

Flor Vigna volvió a revolucionar las redes con un posteo cargada de reflexión, pero también de misterio. En medio de especulaciones sobre el estado de salud de suexpareja, Luciano Castro (que está internado en un centro terapéutico), la artista compartió un adelanto de su nueva canción y las palabras no pasaron desapercibidas.

A través de un video que subió a Instagram Stories, Flor dejó una profunda reflexión que muchos interpretaron como una inspiración a lo que fue su historia de amor con su ex: “El otro día mi psicóloga me dijo algo que se me quedó dando vueltas. Que el mundo se divide entre lo conocido y el descubrir”, comenzó diciendo.

“Porque a veces nos quedamos en lo conocido incluso cuando ya nos hace mal. No porque nos guste, sino porque lo entendemos. Porque al menos sabemos cómo duele”, agregó.

Foto: Instagram (@florivigna) Por: Fabiana Lopez

Sin mencionar a nadie en particular, sus palabras fueron leídas por muchos seguidores como una referencia directa a su relación pasada: “Y soltar… uff. Soltar es otra cosa. Es quedarte sin piso un ratito. Es confiar sin garantías”.

Flor Vigna: “De eso se trata esta canción. De decir ‘chau’ a lo que ya no te cuida. De elegirte aunque tiemble todo un poco”.

“A mí también me cuesta. No hablo desde ‘miren cómo lo tengo resuelto’. Hablo desde estar aprendiendo a animarme. De eso se trata esta canción. De decir ‘chau’ a lo que ya no te cuida. De elegirte aunque tiemble todo un poco”, sumó. Y cerró, a corazón abierto: “Todavía no salió, pero veo cómo la están abrazando y me emociona. Por eso va a ser el próximo lanzamiento”.