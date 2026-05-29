Karina Mazzocco vivió una tarde imposible de olvidar. La conductora se despidió de A la tarde, el ciclo que encabezó durante cinco años en América, y lo hizo entre lágrimas, abrazos y conmovedoras palabras para todo el equipo que la acompañó en esta etapa.

En el cierre del programa, Karina hizo un balance de su paso por el ciclo y expresó toda su gratitud por la oportunidad que significó conducir el magazine: “Todo lo que fue pasando acá, para mí eran como exámenes que fui como pasando. Así que puro agradecimiento, chicos, a todos, a cada uno”, comenzó diciendo, visiblemente emocionada.

“Les cuento un secreto. Cuando llega el pianito es que quieren que llores. Entonces, como te quieren ver llorar, te meten el pianito, pero en este caso no hizo falta. Fue pura emoción todo el programa”, lanzó, con humor, al escuchar una música nostálgica al aire.

Foto: Captura (América)

Antes de despedirse definitivamente, la conductora convocó a todo el equipo técnico y de producción frente a cámara para compartir el último aplauso colectivo: “Por si quedó alguna duda, gracias a JOTAX, a todos y a cada uno, gracias a América y gracias al público”, cerró Karina Mazzocco, con la voz quebfada y lágrimas en los ojos, coronando una despedida cargada de emoción y reconocimiento para quienes fueron parte de una de las etapas más importantes de su carrera.

Foto: Captura (América)

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ÁNGEL DE BRITO, FILOSO CON KARINA MAZZOCCO TRAS SER ACUSADO DE FILTRAR EL FINAL DE A LA TARDE

Ángel de Brito habló sobre la polémica que se desató tras el levantamiento de A la Tarde, el programa que condujo Karina Mazzocco durante cinco años en América TV.

El periodista, que fue quien dio la primicia en Twitter, habló en el programa Puro Show y no esquivó ninguna pregunta sobre el detrás de escena de la noticia que sacudió la grilla vespertina.

Consultado sobre el final del ciclo, De Brito fue tajante: “Es la regla de la tele, los programas empiezan, terminan… todo el tiempo terminan programas. Son cosas que pasan en todos los canales”.

Ángel de Brito habló en Puro Show del fin del programa de Karina Mazzocco (Foto: captura de eltrece).

El conductor de LAM explicó que se enteró de la información y la confirmó con varias fuentes antes de publicarla: “Yo me enteré y la conté, la confirmé con dos, tres personas, una de ellas es Sabrina, que viene este viernes a Bondi y va a contar su vuelta a la tele”.

Ángel de Brito aclaró que no tiene relación personal con Karina Mazzocco: “No tengo vínculo. No hablé con ella ni nada. Me llevo normal, no bien porque no tengo trato. Con Beto me llevo re bien, varias veces nos quisieron hacer pelear. Con Karina no tengo vínculo”.

El conductor también se refirió a las críticas por haber dado la noticia antes que la propia Mazzocco: “Yo di información, no hice otra cosa que contar que termina un programa. Tampoco puse nada muy grave. Se filtran las situaciones, como me ha pasado con LAM, que a veces han contado angelitas que venían antes que yo las anuncie”.