Flor Vigna volvió a revolucionar las redes con un posteo cargada de reflexión, pero también de misterio. En medio de especulaciones sobre el estado de salud de suexpareja, Luciano Castro (que está internado en un centro terapéutico), la artista compartió un adelanto de su nueva canción y las palabras no pasaron desapercibidas.

A través de un video que subió a Instagram Stories, Flor dejó una profunda reflexión que muchos interpretaron como una inspiración a lo que fue su historia de amor con su ex: “El otro día mi psicóloga me dijo algo que se me quedó dando vueltas. Que el mundo se divide entre lo conocido y el descubrir”, comenzó diciendo.

“Porque a veces nos quedamos en lo conocido incluso cuando ya nos hace mal. No porque nos guste, sino porque lo entendemos. Porque al menos sabemos cómo duele”, agregó.

Foto: Instagram (@florivigna) Por: Fabiana Lopez

Sin mencionar a nadie en particular, sus palabras fueron leídas por muchos seguidores como una referencia directa a su relación pasada: “Y soltar… uff. Soltar es otra cosa. Es quedarte sin piso un ratito. Es confiar sin garantías”.

“A mí también me cuesta. No hablo desde ‘miren cómo lo tengo resuelto’. Hablo desde estar aprendiendo a animarme. De eso se trata esta canción. De decir ‘chau’ a lo que ya no te cuida. De elegirte aunque tiemble todo un poco”, sumó. Y cerró, a corazón abierto: “Todavía no salió, pero veo cómo la están abrazando y me emociona. Por eso va a ser el próximo lanzamiento”.

Flor Vigna: "De eso se trata esta canción. De decir ‘chau’ a lo que ya no te cuida. De elegirte aunque tiemble todo un poco”.

LA FUERTE DECISIÓN DE FLOR VIGNA EN PLENA INTERNACIÓN DE LUCIANO CASTRO: “PATRONES QUE YA NO QUIERO REPETIR”

En un momento personal sensible y cargado de contexto, Flor Vigna tomó una decisión que no pasó desapercibida. Mientras su expareja, Luciano Castro, se encuentra internado en un centro terapéutico, la artista eligió enfocarse en sí misma y viajar sola, una experiencia que definió como profundamente transformadora.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Flor se mostró en pleno viaje y acompañó las imágenes con un texto cargado de introspección: “Aprendiendo una nueva forma de amarme: viajar sola“, comenzó diciendo, sobre estas nuevas aventuras que se está animando a emprender.

“Estoy aprendiendo una banda de mí en este viaje. Veo muchos patrones que ya no quiero repetir. Vuelvo más enfocada en todo lo que quiero ser y crear. Agarrate 2026”, agregó, a corazón abierto.

Foto: Captura de video de Instagram (@florivigna)

El mensaje, lejos de ser casual, llamó la atención por el contenido. Sin mencionar directamente a su ex, Vigna dejó en claro que atraviesa un proceso de revisión personal, cierre de ciclos y nuevos comienzos.