Flor Vigna volvió a convertirse en el centro de la polémica tras su presentación en Córdoba, donde dio un show y lanzó indirectas picantes contra Luciano Castro. Pablo Layus, cronista de Intrusos, estuvo presente en el evento y reveló que la cantante participó de manera gratuita.

“Ayer esperábamos que Flor, que vino gratis a un evento y digo esto porque el propio conductor lo dijo al aire y le agradeció en pleno desfile que no haya cobrado ni un peso, rompiera el silencio”, comenzó diciendo el periodista sobre la artista.

Flor Vigna en un show gratuito en Córdoba

Entonces, Layus reclamó la postura de la bailarina, quien esquivó a la prensa en el lugar: “Nos preparamos todos después de que cantara y que le dedicara unas palabras a Luciano para que hablara una vez que baje del escenario pero no, salió por atrás, escondida con un operativo al hotel e incluso esta mañana se fue mucho antes del hotel al aeropuerto, fue un papelón”.

QUÉ DIJO FLOR VIGNA EN UN EVENTO GRATUITO DE LUCIANO CASTRO

Durante su presentación en Córdoba, Flor Vigna cantó temas como “La Vara” y “A Punto de Disparar”, y en medio del show lanzó una frase contra Luciano Castro que no pasó desapercibida: “Me boludearon mucho”. Luego, ante el público, agregó con ironía: “Le presté plata y todo al pibe, me tiene que devolver”.

Flor Vigna en un show gratuito en Córdoba contra Luciano Castro

Al ser consultada por el cronista de Intrusos que la esperaba en el aeropuerto de Buenos Aires, la actriz confirmó la deuda y fue contundente: “Es una persona con la que pasaron muchas cosas malas. La plata se la tengo que pedir a él, no se las voy a pedir a ustedes”.

Flor Vigna en un show gratuito en Córdoba contra Luciano Castro

