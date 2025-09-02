Más empoderada que nunca, este martes a las 20 horas Flor Vigna presentará Apunta y dispara, su nueva canción, que ya generó expectativa en redes sociales gracias a un explosivo adelanto.
“Bueno, me cansé de ser una tremenda pelotuda y voy a servir el plato, pero a mi estilo”, lanzó la artista en el clip que compartió en Instagram, mientras jugaba con la ironía de romper huevos frente a cámara.
En esos segundos, Vigna también se permitió un guiño al apodo de “Tatiana”, el personaje creado y popularizado por Martín Cirio.
La Faraona dio vida a “Tatiana” inspirado en la China Suárez, y el término se volvió sinónimo de aquellas mujeres que se interesan en hombres comprometidos, incluso siendo amigas o conocidas de sus parejas, hasta terminar conquistándolos. Un mote polémico que Flor usó con humor e ironía para promocionar su lanzamiento.
Ciudad Magazine habló con Flor Vigna, a horas del estreno
“En la promoción de la canción, lanzaste una frase picante: ‘No me llevo bien con Tatianas’. ¿Apunta y dispara habla de una Tatiana en particular o te topaste con varias?”, le preguntó Ciudad Magazine a la cantante.
Y Vigna respondió: “La canción habla totalmente de mí. Es un juego entre matar a mi anterior yo y renacer desde un lado más poderoso”.
“También decís que te cansaste de ser una pelotuda…”, le acotó la periodista.
Y Flor lo explicó: “Lo dije porque este videoclip lo produje todo yo. Agarré todo lo que me importa, todo en lo que creo, limpié el auto boicot y salí más empoderada que nunca”.
Para escuchar la canción completa y sacar nuevas conclusiones habrá que esperar hasta las 20 horas. Apunta y dispara promete ser un lanzamiento que dará mucho más de qué hablar.
