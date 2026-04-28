El lunes 27 de abril, Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras caer en el mano a mano frente a Yipio. Su salida no pasó desapercibida: dejó una casa partida y un momento cargado de emoción que rápidamente generó repercusión.

Antes de cruzar la puerta, el exfutbolista se acercó a Danelik, la joven influencer tucumana con quien protagonizó una intensa historia de amor dentro del reality, y le susurró un mensaje al oído que no tardó en conocerse.

El íntimo susurro al oído de Brian Sarmiento a Danelik antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

Gran Hermano: qué le susurró Brian Sarmiento a Danelik al oído antes de irse

“Seguí jugando, rompela. Tenés que llegar a la final. Voy a estar haciendo fuerza por vos”, le dijo Brian, en un gesto íntimo que conmovió a su compañera.

Danelik no pudo contener las lágrimas. Lo despidió con un abrazo apretado y un beso, visiblemente afectada por la salida de quien fue uno de sus principales apoyos dentro de la casa.

El íntimo susurro al oído de Brian Sarmiento a Danelik antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

Así quedó la casa de Gran Hermano tras la salida de Brian Sarmiento

La eliminación de Sarmiento dejó en evidencia la fuerte división entre los participantes. Mientras Yipio, Manuel, Daniela y Pincoya celebraron con euforia su salida, del otro lado Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández, Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia quedaron golpeados.

Con este nuevo escenario, Gran Hermano entra en una etapa cada vez más tensa, donde las alianzas se reconfiguran y cada jugada puede ser clave de cara a la final.